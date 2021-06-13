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Tokat’ın doğa harikasında kademeli normalleşme

İHA

Tokat’ın doğa harikasında kademeli normalleşme

Tokat'ın doğa harikası Eriklice Düzü Göleti kademeli normalleşme döneminde misafirlerini ağırlıyor.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan Eriklice Düzü Göleti korona virüs (Covid19) salgını önlemleri kapsamında uzun süredir ziyarete kapalı kaldı. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte mesire alanı yeniden kapılarını açtı. Havaların ısınması ile birlikte doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenler bölgeye ilgi göstermeye başladı. Piknikçilerin yanı sıra gölet çevresinde bulunan mekanlarda hizmet verilmeye başlandı. Hasanşeyh Belde Belediye Başkanı Recep Külekçi, covid19 önlemleri kapsamında yeniden vatandaşlara hizmet vermekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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