Yavru karacaya acımadılar

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/NİKSAR, (Tokat) (DHA) TOKAT'ta, yaşayan Alim Taşmektepligil (61) evinin bahçesinde tüfekle vurularak öldürüylmüş yavru karaca buldu.
Niksar ilçesinde bağlı Çamiçi Yaylası'nda ikamet eden Alim Taşmektepligil sabah evinin bahçesinde yerde hareketsiz halde yatan yavru karacayı fark etti. Yanına giden Taşmektepligil, bedeninde iki kurşun yarası bulunan karacanın öldüğünü anlayınca jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Yavru karaca ekipler tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Avcılara tepki gösteren Alim Taşmektepligil, "Hayvanı bahçede gördüm, karaca olduğunu anladım. Küçük bir şeydi. Hayvanı tüfekle vurmuşlar, iki tane yarası vardı. Canlı olup olmadığına baktım. Canlı olsaydı hemen alıp götürecektim. Bu hayvana nasıl kıydılar" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-06-13 16:50:44
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.