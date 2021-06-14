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Köylülerden jandarmaya kuruluş yıl dönümünde pastalı sürpriz

DHA

Köylülerden jandarmaya kuruluş yıl dönümünde pastalı sürpriz


Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta Gökdere köyü sakinleri, 182'nci kuruluş yıl dönümü nedeni ile uygulama noktasında görev yapan jandarma ekiplerine kutlama sürprizi yaptı. Köylüler evlerinde hazırladıkları yiyecekler ile özel olarak sipariş ettikleri pastayı ekiplere ikram etti. 
Tokat merkeze bağlı Gökdere köyü sakinleri, Tokat-Niksar kara yolu üzerinde uygulama görevi yapan Gökdere Jandarma Karakolu ekiplerine sürpriz yaptı. Gökdere köyü sakinleri teşkilatın 182´nci yıl dönümü nedeniyle karakolda görevli personele ziyaret gerçekleştirdi. Köylerinin sınırları içerisinde bulunan karakoldaki askerler için evlerinde çeşitli yemekler ve tatlılar hazırlayan vatandaşlar, uygulama noktasına gitti. Köy sakinleri üzerinde 'Jandarmamızın kuruluşunun 182'nci yıl dönümü kutlu olsun yazan' bir de pasta hazırladı. Uygulama noktasında araçlarından inen köy sakinlerini karşılarında gören jandarma ekipleri kısa süre şaşkınlık yaşadı. Daha sonra karakolun bahçesinde birlikte pasta kesildi. Jandarma ekipleri de kutlamaya aileleri ile birlikte gelen çocuklara çeşitli hediyeler verdi. 
Haberlerden jandarmanın kuruluş yıl dönümü olduğunu öğrendiklerini söyleyen Gökdere köyü muhtarı Osman Dileç, "3 dönemdir köyümde muhtarlık yapıyorum. Ben doğdum doğalı bu karakol burada var. Haberlerden jandarmanın kuruluş yıl dönümü olduğunu öğrendik. Biz de onlar için böyle bir şey yapmayı düşündük. Mahallemize haber verdik. Katmer, yemekler ve tatlılar hazırladık. Jandarmamıza bir de pasta yaptırdık. Benim oğlumda Hakkâri´de asker, askerimizi  çok seviyoruz" dedi. 
Etkinliğe katılanlardan Fatma Esin Tuna ise, "Jandarmanın kuruluş yıl dönümü nedeniyle kendi köyümüzde kurulan karakol bizim güvenliğimizi sağladığı için minnettarız. Muhtarımız da çağrıda bulundu, gidelim sürpriz yapalım istedik. Evimizde pişirdiklerimizi onlarla paylaşalım istedik. Onlar bizim evlatlarımız. Ayrıca onlar bizim misafirimiz, onlar gurbetten bizim köyümüze geldiler" dedi. Kuruluş yıl dönümleri kutlu olsun hep var olsunlar" dedi. 
Köy sakinlerinden Ramazan Çakmak ise, "Bölgemizin asayişini sağlayan komutanımıza çok teşekkür ederim. Jandarmanın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Benim oğulum da asker. Rabbim askerimizi korusun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-06-14 11:30:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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