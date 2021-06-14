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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta ihracatlık kirazda rekolte kaybı

İHA

Tokat'ta ihracatlık kirazda rekolte kaybı

Tokat'ta, hava şartlarından etkilenen ihracatlık kiraz cinslerinde verim kaybı yaşanması çiftçiyi olumsuz etkiledi.
Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa ile Akyamaç köyü kiraz üretimi ile yurt içi ve yurt dışında önemli bir pazara sahip. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya’ya ihraç edilen ziraat 0900 cinsi kirazlarda bu sezon verim kaybı yaşanıyor. Olumsuz hava şartları sonucu kiraz ağaçlarında verimin düşmesi ihracatı olumsuz etkiledi. Çiftçi Niyazi Şen, verimin düşmesinin üreticiyi olumsuz etkilediğini belirerek, “Kirazlarda dolu yarası var, yağmurdan etkilenen meyveler oldu. Hasada sıkıntılı başladık” diye konuştu

İhracatlık kirazlarda verim düşük
Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Uğur Erkek, geçtiğimiz yıllara göre kirazda bu sene verim kaybı yaşandığını ifade ederek, "Diğer kirazlarımızda verim iyi ama ihracatlık kirazlarda verim düşük. Bu sene mahsul az. Fiyatlar yerinde sayıyor, maliyetler yüksek” dedi. İsmail Erkek ise ihracatlık kirazlardan verim alamadıkları için mağdur olduklarını belirterek, “Kiraz toplayanlara verdiğimiz yevmiye 90 lira. Verim düşük olduğu için adeta 'dostlar bizi iş başında görsün' misali çalışıyoruz. Geçen yıl 10 liradan verdiğimiz kiraz bu sene 8 lira” diye konuştu.

Hava şartları kirazı olumsuz etkiledi
Komisyoncu Alper Genç, kiraz ihracatın başladığını belirterek, “İhracatlık olan kirazlarda bu sene hava şartlarından dolayı problem oldu. Normalde 80 ile 100 kilo veren ağaçlarda 1015 kilo kiraz verdi. İç piyasada 34 lira, ihracatlık kirazlar ise 1014 lira arasında. Ama kiraz yok. Türkiye genelinde hava şartları kirazı olumsuz etkiledi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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