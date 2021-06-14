Tokat’a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Tokat’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Tokat’ın Yeşilyurt ile Sulusaray ilçelerinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan yayalar ile araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Dolu yağışından korunmak için tabur ile önlem alan vatandaşın o anları kameralara yansıdı. Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı kısa süreli etkili oldu. Dolu yağışı ekili tarım arazileri ile meyve bahçelerine zarar verdi. İlçe tarım müdürlüğü ekipleri zararın tespiti için çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.