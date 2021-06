Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından biri olan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 2 yılda hayata geçirdikleri ve çalışmalarına başladıkları projeleri anlattı. Başkan Karagöl, "Erbaa’yı marka şehir yapacağız" dedi.

Kısıtlı imkanlarla projeleri teker teker hayata geçirdiklerini vurgulayan Karagöl, “Halkımızın teveccühüyle göreve başladığımız ilk günden beri projelerimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Nüfusu her geçen gün artan, ekonomisi büyüyen, iş olanakları artan, tarımıyla, sanayisiyle çevre şehirler tarafından gıpta ile izlenen Erbaa’yı marka şehir yapmaya kararlıyız. Ekonomik olarak kısıtlı imkanlara sahip olsak ta projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Tarım ve sanayi şehri Erbaa’nın doğal gelişimine entegre ederek hazırladığımız projelerimizin birçoğuna başladık, bazılarını bitirdik. Planlama aşamasında olan projelerimizi de önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Projelerimizi gerçekleştirirken çevreye ve doğaya saygılı davranmaya önem gösteriyoruz. Çevre odaklı projelerimizle hem geleceğimizi inşa ediyor hem de gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir bırakmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda güneş enerjisinden faydalanarak 1 MW kurulu güce sahip güneş enerji santralimizin kurulumunu tamamlayıp faaliyete geçirdik. Bu projemizle hem belediyemizin kısıtlı kaynaklarını geliştirmiş olduk hem de çevre dostu proje ile enerji ürettik. Yol, kaldırım, altyapı gibi belediye hizmetlerinin yanına ağaçlandırma çalışmaları da bizim için çok önemli. Yeni orman alanları belirleyip buraları ağaçlandırıyoruz. Atıklar konusunda da çok dikkatli davranıyoruz. Katı atık bertaraf tesisimizde atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ediyor çöpten çıkan biyogazdan elektrik üretiyoruz. Çöp kamyonlarımızı da egzoz gazları havayı kirletmesin diye elektrikle çalışır hale getirdik. Kötü koku ve kirliliğin önüne geçmek için şehrimizin birçok noktasına yer altı çöp konteynerleri yerleştiriyoruz. Geri dönüşümün önemine dikkat çekecek birçok projemizi de bu süreçte hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın bu konuya dair hassasiyetini arttırmak için atık toplayıp getiren hemşerilerimize verdiğimiz kartlarla alışveriş yapabilecekleri bir proje başarılı şekilde devam ediyor. Çevreyi ve doğayı önemsiyoruz” dedi.

Erbaa’da istihdam olanaklarının önünü açtıklarını kaydeden Karagöl, “Erbaa coğrafi konumu, tarım arazilerinin büyüklüğü, Organize Sanayi Bölgesi ile cazibe merkezi bir şehir. Şehrimiz bu sebeple sürekli büyüme eğiliminde. Her geçen gün yeni yatırımlarla istihdam rakamları artmaya devam ediyor. Tarımsal alanların büyüklüğü ve üretim kapasitesiyle Erbaa’nın büyümesinin önünde bir engel yok. Biz de bu fırsatı Erbaa’nın lehine çevirmek için yatırımcılarımızı destekliyor, istihdam olanaklarının önünü açıyoruz. Tarımsal alanda Erbaa’nın coğrafi işaret almış ürünü Erbaa Yaprağının tanıtımını yapıyoruz. Sebze üretim kapasitemiz de çok yüksek. Erbaa ovasında yetişen sebzeler ilçemizden ülkemizin birçok iline gönderiliyor. Kesme çiçekçilikle ilgili de bir parantez açmakta fayda var. Erbaa’daki seralarda üretilen çiçekler büyük talep görüyor. Erbaa bu noktada parlayan bir yıldız. Burada üretilen çiçekler ülkemizdeki en önemli çiçek mezatlarına gidiyor. Bizler bu üretimi her alanda destekliyor, gereken katkıyı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çamlık Koru Park, Ali Özgül Konukevi, Masal Park gibi projelerle insana dokunduklarını belirten Başkan Karagöl şunları söyledi:

“Şehrimizin istihdamını, ekonomisini desteklemenin yanında insan odaklı projelerimizle de hemşerilerimize dokunuyoruz. Çamlık Koru Park projemizin tümü neredeyse bitmek üzere. Masal Park’ı bitirdik çocuklarımızın hizmetine sunduk. Çocuklarımız masal park projemize büyük ilgi gösterdiler. Çocukların burada eğlenmesi, mutlu olmaları bizler de sevindiriyor. 5 mahallemizin ortasında bulunan Çamlık Koru Park etap etap hizmete giriyor. Göletimiz, çocuklar için parkımız tamamlandı. Şimdi üst bölgede vatandaşlarımızın yürüyüş yapabileceği, bisiklet kullanabileceği, piknik yapabileceği alanlarda çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalar da bitmek üzere. Çamlığımızın içinde Ali Özgül Konukevimiz var. Kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlı hemşerilerimizin kaldığı bir alandı burası. Geçtiğimiz dönemde kapatılmıştı. Biz göreve gelir gelmez burayı yeniden projelendirip hizmete sunmak için çalışma başlattık. İçi, dışı yenilendi. Konukevimizin bünyesinde aşevimizi de faaliyete geçirdik. Otel konforuna kavuşturduğumuz konukevimizi birçok ihtiyaca cevap veren bir kapasiteye ulaştırdık”.

