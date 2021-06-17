Resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Tokat'ın Niksar içesinde “Dünya Çevre Günü ve Niksar” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Niksar Belediyesi öncülünde 'Niksar Su' projesi kapsamında resim yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada Yağmur Karaca, Mihrimah Karagöz ve Kevser Aydın dereceye girdi. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, başarı öğrencileri makamında kabul ederek yarışmaya katılan tüm çocuklara ve ailelerine teşekkür etti. Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen yarışmaya katılımın yoğun olmasından mutlu odluğunu belirten Başkan Özcan, "Çocuklarımızdan gelen resimler kurulan bir heyetle değerlendirilerek dereceye giren kardeşlerimiz belirlendi. Böylesine anlamlı bir yarışmaya çocuklarımızın katılım sağlamaları bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Yarışmaya katılan tüm evlatlarımıza ve onlara destek olan tüm ebeveynlerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. Başkan Özcan, konuşmasının ardından öğrencilere hediyelerini taktim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.