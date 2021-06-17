Otomobil ağaçlara çarpıp takla attı; 6 yaralı

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ağaçlara çarpıp takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Birol Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Birol Yavuz Caddesi'nden şehir merkezi yönüne giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 KK 264 plakalı otomobil, kontrolden yoldan çıkıp ağaçlara çarptıktan sonra takla attı. Kazada, otomobildeki Ali Öztürk (32), Abdurrahman Hanedar (17), Yasin Özer (18), Ceren Parlak (15), Hakan Ocak (20) ve Cemre Parlak (18) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu arada kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2021-06-17 14:44:42
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