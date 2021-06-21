Niksar’da 24 bin kişi korona aşısı oldu

Tokat’ın Niksar ilçesinde 24 Bin kişi koronavirüs aşısı oldu.

Niksar’da vatandaşları korona virüs aşısı hakkında bilgilendirmek ve aşı olmaya davet etmek için, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından stantlar kuruldu.

İki farklı noktaya konulan stantlarda, görevli personeller, vatandaşları aşı olmaya davet ederek randevusuz şekilde aşı olabileceklerini söylediler.

Aşı bilgilendirme stantlarını ziyaret eden ilçe Kaymakamı İlhami Doğan, Niksar’da 24 Bin kişinin korona virüs aşısı olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini belirterek; ”Niksar ilçemizde korona virüs aşı kampanyası hususunda arkadaşlarımızın yoğun bir çaba ve gayretleri var. 40 Bin civarında olan hedef kitlemizde şu anda 24 bin civarında aşı yapıldı. Özellikle ilçemizde aşılama bilgilendirme stantları açmak suretiyle vatandaşımıza aşının faydaları, aşının pandemide ki önemini belirtmek üzere yapmış olduğumuz bir çalışma. Bunun yanında mobil aşı ekiplerimiz var. Başvurular olduğu zaman hastaneye, sağlık kuruluşlarına diğer sağlık birimlerimize başvuru yapılmaksızın, mobil ekiplerimiz gidip oraya aşı işi ve işlemlerini yürütebilmekteler” dedi.

Kaymakam Doğan, vatandaşları aşı olmaya davet etti

Tüm vatandaşların mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizen Kaymakam İlhami Doğan; “Diğer önemli bir hususta artık aşı yaparken sadece MRS üzerinden veya enabız üzerinden randevu almayı da kaldıran bir sistemimiz var. Sayın Bakanlığımız bu konuda açıklama yaptılar. Vatandaşlarımız artık randevusuz bir şekilde gidip aşılarını yaptırabilirler. O konuda da kolaylık sağlandı. Yeterince aşımız var, aşılarda bir sıkıntımız yok, vatandaşlarımızı aşı olma konusunda duyarlılığa davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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