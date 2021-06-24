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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakallı akbaba Tokat’ta görüntülendi

İHA

Sakallı akbaba Tokat’ta görüntülendi

Türkiye'de yaşayan nadir türlerden biri olan "Sakallı Akbaba" Tokat’ta görüntülendi.
Tokat’ın Niksar ilçesinde Türkiye'de yaşayan 4 akbaba türünden Sakallı Akbaba doğal yaşam alanında kameralara yansıdı. Leşlerin kemik parçalarıyla beslendiği için 'doğa çöpçüsü' olarak da adlandırılan sakallı akbaba nadir olarak görülüyor. Büyük kemikleri pençeleriyle alıp, parçaladıktan sonra yiyen sakallı akbabalar, doğada ekolojik sisteme katkı sağlıyor. Yöre sakinleri ise doğanın çöpçüsü olarak adlandırılan akbabaları hayranlıkla izliyor. Emekli Adil Kaya (71), yaklaşık 60 yıldır akbabaların kayalık alanda yaşadığını gözlemlediklerini söyledi. İlk defa görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini ifade eden Kaya, “Akbabaların çok yükseğe çıkması hoşumuza gidiyor. Zaman içerisinde alçalarak yuvalarına dönüyorlar. Onlar zevkle izliyoruz” dedi.
Çiftçi Sabri Budak (57) ise çocukluk yıllarından beri sakallı akbabaları doğal yaşam alanında izlediklerini belirterek, “Çocukken kayanın üzerine taş atarak onları rahatsız etmeye çalışırdık. Sonradan doğru olmadığını öğrendik. Şimdilerde adeta bizim bir parçamız. Her yıl geliyorlar buraya. Mutluluk kaynağımız oldu. Özdeş gibiyiz onlarla yaşıyoruz. Onları gök yüzünde görmezsek tedirgin oluyoruz ne oldu diye. Artık hayatımızın içindeler. Çok yükseklerde uçuyorlar, diğer hayvanlar gibi insanlara yaklaşmıyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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