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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevkiyat öncesi kurbanlıklara 'şap' testi

DHA

Sevkiyat öncesi kurbanlıklara 'şap' testi


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesi il dışına sevk edilecek kurbanlık hayvanlarda şap hastalığına karşı test için kan alma işlemlerine başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, "Kan örnekleri laboratuvara analize gönderiliyor. Eğer alınan numunelerin bir tanesinde bile olumsuzluk olursa bu işletmedeki hayvanların sevkine izin verilmiyor" dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 5 Temmuz'da başlayacak il dışına kurbanlık sevkiyatı öncesi hayvanların sağlık durumunu kontrol etmek için çalışmalara başladı. Ekipler, özellikle şap hastalığına karşı il genelinde sevk yapılacak kurbanlık hayvanları bulunduğu alanlara giderek, kuyruklarından kan örneği alıyor. Alınan kan örnekleri laboratuvarda teste tabi tutuluyor. Bu aşamada kan örneği alınan kurbanlıklar ise sevkiyat gününe kadar ahırlarda karantinada tutuluyor. Hayvanlardan birinde dahi olumsuz bir duruma rastlanması halinde, bu işletmedeki kurbanlıkların sevkine izin verilmiyor.
'İNSAN SAĞLIĞI İÇİN'
Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, "Kurban Bayramı döneminde de özellikle Trakya'ya yapacağımız sevklerde kurbanlık hayvanlardan kan alma işlemleri yapılıyor. Şap hastalığı olup olmadığını belirlemek için analize gönderiliyor. Eğer alınan numunelerin bir tanesinde bile olumsuzluk olursa bu işletmedeki hayvanların sevkine izin verilmiyor. Trakya'ya sevk yapılırken de o hayvanların 3 aydır aynı işletmede olması zorunlu. Son 30 günde de başka bir işletmede karantinaya alınması gerekiyor. Bu da insan ve hayvan sağlığı için yapılıyor. Bildiğiniz gibi insanlara hastalıkların çoğu hayvanlardan geçtiği için yıl boyu bizim bu mücadelelerimiz devam ediyor" dedi.
SEVKİYAT 5 TEMMUZ'DA
Kurbanlık hayvanların sevkinin 5 Temmuz'da başlayacağını söyleyen Orhan Şahin, "Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Özellikle Trakya ve İstanbul'a yapılan sevklerde 15 gün öncesine kadar izin verilmiyor. Buradan da üreticilerimizin şunu bilmesi lazım. 5 Temmuz'dan önce İstanbul'a sevk yok. Bu kurallara uyması gerekiyor. İl genelinde 315 bin büyükbaş, 450 bin küçükbaş hayvan var. Bizim arkadaşlarımız hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında yıl boyunca aşılama çalışması yapıyorlar" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-06-24 11:16:43

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