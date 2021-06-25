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Kavşak ortasında kaldı, görenler şaşkınlık yaşıyor

İHA

Kavşak ortasında kaldı, görenler şaşkınlık yaşıyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde kavşak ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor.
Tarihi Niksar Ulu Camii’ni yaptıran Çepnizâde Hasan Bey’in mezarı cami yakınlarına defnedildi. 19841994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Selahattin Hançer tarafından yolda genişletme çalışması yaptırıldı. Niksar Ünye kara yolu üzerinde kalan mezarlık kaldırılmayınca dört yolun kesiştiği kavşak içerisine alındı. Yaklaşık 30 yıldır kavşak içinde bulunan mezar görenlerin dikkatini çekiyor.
Mahalle sakinlerinden Faruk Tüzemen, yol çalışmaları sırasında mezarlığa dokunulmayarak düzenleme yapıldığını kaydetti. Yoldan gelip geçerken dua ettiklerini belirten Tüzemen, “Ulu Camii’ne gelenler kabri de ziyaret ediyor. Burası Hacı Çabuk türbesi olarak biliniyor. Caminin arka tarafında mezarlıklar vardı. Okul yapıldığı zaman mezarlıklar kaldırıldı. Bu mezar kaldırılamadı” dedi.
Esnaf Hayrettin Kaya ise mezarın yoldan geçenlerin dikkatini çektiğini ifade ederek “Mezarlığın kaldırılmak istendiği ama kepçenin kırılması nedeni ile kaldırılamadığı söyleniyor. Yol açmak için çalışma yapıldı ve böyle kaldı. Mezarın kavşakta olduğunu görenler şaşırıyor. Neden mezarın burada olduğunu soranlara dilimizin döndüğü kadarıyla anlatıyoruz” diye konuştu.

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