Tokat’ın Erbaa ilçesinde açılan dekoratif ahşap boyama kursu ilgi görüyor.

Erbaa Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol kapsamında kadınlara yönelik dekoratif ahşap boyama kursu açıldı. Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde kadınlara yönelik açılan kursa kadınlar ilgi göstermeye başladı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, pandemi döneminde ara verilen kursları yeniden açmaya başladıklarını dile getirerek, “Bilim Kültür ve Sanat Merkezimizde dekoratif ahşap boyama kursumuz açıldı. Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezlerimizde de çocuklarımız bilgisayar sınıflarından faydalanıp bu alanlardan istifade ediyorlar. Birçok kursumuz için başvuru yapılabiliyor. Hemşerilerimiz belediyemizin internet sitesi aracılığıyla veya Bilim Kültür Sanat Merkezimize gelerek başvurularını gerçekleştirebilirler.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.