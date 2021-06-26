YKS’ye yetişebilmek için zamanla yarıştılar

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Tokat'ta, üniversite sınavına dakikalar kala nüfus müdürlüğünde geçici kimlik belgesi çıkarttıran öğrenciler zamanla yarıştı.

Tokat’ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girecek olan adaylardan 26’si sınava girecekleri okuldan geri döndü. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanında fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyen öğrenciler nüfus müdürlüğüne koştu. İl Nüfus Müdürlüğünden geçici kimlik belgelerini alan adaylar sınava dakikalar kala stres yaşadı. Öğrencileri sınava yetiştirmek için ise devreye polis ekipleri girdi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tahsis edilen ekip araçları ile öğrenciler sınav yapılacak okullara yetiştirildi.

Öte yandan, duraklarda otobüs bekleyen, sınava geç kalan öğrencilerde polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara götürüldü.

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