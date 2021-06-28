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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta otomobil devrildi: 4 yaralı

İHA

Tokat’ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, TokatErzincan D100 karayolu Çamlıkaya köyü Kışloğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine giden Abdulkadir O. (55) idaresindeki 34 DG 0424 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü ile Müzeyyen O., çocukları Firdevs O. (10) ve Furkan O. (6) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Furkan O., Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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