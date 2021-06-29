Tokat'ta park halindeki otomobil yandı

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Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Zile ilçesi Bahçelievler Mahallesi Güçlü Sokak'ta, Kaymakamlık binası önünde park halindeki Aladdin Küsmez'e ait 55 EC 345 plakalı otomobilde yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN

2021-06-29 17:36:15



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