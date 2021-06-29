Şeker zannettikleri lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT´ın Niksar ilçesinde şeker zannettikleri lavabo açıcı yiyen 5 çocuk rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarıda Niksar ilçe merkezinde İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İstanbul´dan Niksar'a tatile gelen Salise Kalebaş'ın (59) beraberinde getirdiği torunları Y. E.Ç. (5), H.Ç. (6), U.E.K. (4), M.A.K. (7) ve Y. K. (9) şeker zannettikleri lavabo açıcıdan yedi. Durumu fark eden Kalebaş sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesine götürülen çocuklar yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisine sevk edildi. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-06-29 23:26:28



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