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Dağlı: “OKA e-ihracat, dış ticaret, üretimde kaynak verimliliği hususlarında faaliyet ve desteklere yoğunlaşacak”

İHA

Dağlı: “OKA e-ihracat, dış ticaret, üretimde kaynak verimliliği hususlarında faaliyet ve desteklere yoğunlaşacak”

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “OKA, önümüzdeki yıllarda başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere yatırım alanlarının etkin tanıtımı ve işletmelerin uluslararası pazarlara girişi noktasında teknik destek sağlanması amacıyla eihracat, dış ticaret, üretimde kaynak verimliliği hususlarında faaliyet ve desteklere yoğunlaşacaktır” dedi.
OKA 2021 yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Tokat’ta gerçekleştirildi. OKA Yönetim Kurulu Başkanı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Av. Erol Duyum, Tokat TSO Başkanı Dr. Ali Çelik, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve OKA temsilcileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasında, Yönetim Kurulu Başkanı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid19 pandemisi ile mücadele tedbirleri kapsamında bir süredir yüz yüze yapamadığımız yönetim kurulu toplantımızda tekrar bir arada olabilmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Geçtiğimiz ocak ayı itibarıyla Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenmiş olmam vesilesiyle 2020 yılında OKA Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüş olan Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’ye bir kere daha teşekkür ederim. İnşallah, 2021 yılında da bütün yönetim kurulu üyelerimizle iş birliği ve istişare içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde kaynakların hızlı ve etkili sonuçlar elde edilmesi için kullanımı konusunda çalışmalarımızı yönlendireceğiz. Gerek yeni proje başvurularının kabulünde gerekse devam eden projelerin aksamadan uygulanmasında Ajansımız tarafından, Yönetim Kurulumuzun bilgisi dâhilinde müdahaleler yapılacaktır. Halen portföyünde uygulaması devam eden 120’nin üzerinde proje bulunan ajansımız aynı kararlılık ve titizlikle, proje yararlanıcısı kurum ve kuruluşlarla derin iş birliği halinde bölgemizin kalkınması için kalıcı sonuçlar elde etmek üzere çalışmalarına bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Bugün bu toplantıda uygulaması devam eden programlarla ilgili genel sekreterlik tarafından detaylı bir sunum yapılacaktır. Projelerinin zamanında ve beklenen düzeyde ilerlemesinin takipçisi olduğumuzu ifade etmek isterim. Bugün ayrıca, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) ile ilgili ön başvuru ve proje geliştirme süreçleri hakkında kurul üyelerimize bilgi verilecektir. Ajansımız koordinasyonunda bölgemizde bütün kurum ve kuruluşların proje planlaması ve yönetiminde acil sorunlara odaklanması ve gerçekçi çözümler öngören bir çalışma yaklaşımı benimsemesinin bölgemizde yeni yatırımların önündeki eksiklikleri gidermek noktasında çok önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyim. 2021 yılının, geçmiş yılın ekonomimiz üzerindeki etkilerinin bertaraf edileceği bir dönemin başlangıcı olacağını düşünüyorum. Hükümetimizin ekonominin canlandırılması, büyümenin arttırılmasına yönelik adımları ile bölgemizde de kamu ve özel sektör yatırımları açısından yeni fırsatlar ortaya çıkacaktır. Kalkınma Ajansımız da bugüne kadar olduğu gibi artan bir ivme ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin yatırım ortamının tanıtılmasında aktif rol alacaktır. OKA, önümüzdeki yıllarda başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere yatırım alanlarının etkin tanıtımı ve işletmelerin uluslararası pazarlara girişi noktasında teknik destek sağlanması amacıyla eihracat, dış ticaret, üretimde kaynak verimliliği hususlarında faaliyet ve desteklere yoğunlaşacaktır. Bu doğrultuda, şehirlerimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşlarıyla daha yakın ve sonuç odaklı iş birlikleri tesis edilmesinin takipçisi olacağız” diye konuştu.
Vali Dağlı sözlerini “Bu toplantı vesilesiyle, Tokat’ta kıymetli Valimizin, Belediye Başkanımız, İl Genel Meclisi Başkanımız ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın da ev sahipliğinde düzenlediğimiz Yönetim Kurulu toplantımıza katılan Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza teşekkür ediyor ve toplantımızın bölgemiz için başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum” diyerek sonlandırırken, toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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