Randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi

Tokat’ta kurulan randevusuz Covid19 aşı çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid19 ile mücadele kapsamında “Kolları Sıvayalım, Aşımızı Olalım” kampanyası açılış programı Tokat Valisi Ozan Balcı'nın katılımı ile yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında kurulan aşı çadırında randevusuz aşı uygulaması başlatıldı. Vatandaşlar randevusuz olarak çadırda Covid19 aşısı olma imkanı buldu. Vali Balcı, devlet ve toplum olarak korona virüsle büyük bir mücadele içinde olunduğunu söyledi. Tokat'ta bugüne kadar 411 bin bir ve ikinci doz aşı yapıldığını belirten Vali Balcı, “Bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun dediklerini dikkate almaya tavsiye ediyoruz. Aşıyı yaptırmamız lazım. Toplum bağışıklığını sağlamamız lazım. Bu konudaki gerekli hassasiyeti gösteren Tokatlı hemşerilerimiz bundan sonra da göstermelerini rica ediyorum. Hassasiyet gösterilirse hayatımız normale döner” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hacı Ahmet Sümbül ise korona virüs aşısını özellikle teşvik ettiklerini ifade ederek, “Bu hastalık dalga dalga geliyor. Şuanda vaka sayıları düştü ama bu kimseyi aldatmasın. Eğer biz dikkat etmez isek birkaç ay içinde salgın yeniden artabilir” diye konuştu.

Çadırda aşı olan vatandaşlardan Şükrü Yıldırım (68), “Vatandaş aşı oluyor da biz neden olmuyoruz? Dedik. Vatandaşa karşı bir sorumluluğumuz var. Bu nedenle geldik, sorduk. Aşı olabilirsiniz dediler. Biz de aşı olduk” ifadelerini kullandı.

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