Randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi

İHA

Randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi

Tokat’ta kurulan randevusuz Covid19 aşı çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Covid19 ile mücadele kapsamında “Kolları Sıvayalım, Aşımızı Olalım” kampanyası açılış programı Tokat Valisi Ozan Balcı'nın katılımı ile yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında kurulan aşı çadırında randevusuz aşı uygulaması başlatıldı. Vatandaşlar randevusuz olarak çadırda Covid19 aşısı olma imkanı buldu. Vali Balcı, devlet ve toplum olarak korona virüsle büyük bir mücadele içinde olunduğunu söyledi. Tokat'ta bugüne kadar 411 bin bir ve ikinci doz aşı yapıldığını belirten Vali Balcı, “Bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun dediklerini dikkate almaya tavsiye ediyoruz. Aşıyı yaptırmamız lazım. Toplum bağışıklığını sağlamamız lazım. Bu konudaki gerekli hassasiyeti gösteren Tokatlı hemşerilerimiz bundan sonra da göstermelerini rica ediyorum. Hassasiyet gösterilirse hayatımız normale döner” diye konuştu.
İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hacı Ahmet Sümbül ise korona virüs aşısını özellikle teşvik ettiklerini ifade ederek, “Bu hastalık dalga dalga geliyor. Şuanda vaka sayıları düştü ama bu kimseyi aldatmasın. Eğer biz dikkat etmez isek birkaç ay içinde salgın yeniden artabilir” diye konuştu.
Çadırda aşı olan vatandaşlardan Şükrü Yıldırım (68), “Vatandaş aşı oluyor da biz neden olmuyoruz? Dedik. Vatandaşa karşı bir sorumluluğumuz var. Bu nedenle geldik, sorduk. Aşı olabilirsiniz dediler. Biz de aşı olduk” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çatıda mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çatıda mahsur kalan ebabili itfaiye kurtardı
Hem soğanından hem parasından oldu
YEREL HABERLER Hem soğanından hem parasından oldu
Tokat’ta 10 ürüne coğrafi işaret başvurusu
YEREL HABERLER Tokat’ta 10 ürüne coğrafi işaret başvurusu
Başkan Çelik'ten 'zam' eleştirisi
YEREL HABERLER Başkan Çelik'ten 'zam' eleştirisi
Genç diş hekimlerinin mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Genç diş hekimlerinin mezuniyet heyecanı
Dağlı: “OKA e-ihracat, dış ticaret, üretimde kaynak verimliliği hususlarında faaliyet ve desteklere yoğunlaşacak”
YEREL HABERLER Dağlı: “OKA e-ihracat, dış ticaret, üretimde kaynak ...
Valiler, 9 ay sonra ilk defa yüz yüze toplantı yaptı
YEREL HABERLER Valiler, 9 ay sonra ilk defa yüz yüze toplantı yaptı
Şeker sandıkları lavabo açıcıyı ağızına alan 5 çocuk taburcu edildi
YEREL HABERLER Şeker sandıkları lavabo açıcıyı ağızına alan 5 çocuk ...