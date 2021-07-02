Tokat'ta sıcak hava asfaltı eritti

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Tokat'ta 37 dereceye yükselen hava sıcaklığı nedeniyle karayolunda asfalt eridi.

TokatAlmus karayolu Gümenek mevkisinde sıcak hava nedeniyle asfalt eridi. Asfaltın eridiği bölgede yolun kayganlaşması nedeni ile araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yaklaşık 4 kilometrelik kısımda eriyen asfalt trafiği olumsuz yönde etkiledi. Sıcaktan asfaltı eriyen yola karayolları ekipleri tarafından belirli aralıklarla mıcır tozu atıldı.

Bölge sakinlerinden Muharrem Cem, yolun karşısına geçmek isterken eriyen asfalta terliği yapıştığını belirterek, “Yoldan geçerken terlik asfalta yapıştı, yolun ortasında kaldım. Neyse ki araç gelmiyordu. Terlik koptu, yolda kaldım. Asfaltın erimesi trafik açısından tehlike oluşturuyor” dedi.

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