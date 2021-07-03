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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

119 yıldır zamana tanıklık ediyor

İHA

119 yıldır zamana tanıklık ediyor

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yıldönümü anısına inşa edilen saat kulesi, 119 yıldır zamana tanıklık ediyor.
Behzat Bulvarı üzerinde kesme taştan yapılan 4 katlı, 33 metre yüksekliğindeki saat kulesi dikkat çekiyor. Dört yönde kadranları bulunan saat tek bir mekanizma ile çalışıyor. Bir asırdan fazla bir küre hiç durmadan çalışan tarihi saat kulesinin bakımını Ahmet Unan (53) yapıyor. Saat kulesinin altındaki iş yerinde baba yadigarı mesleğini icra eden Unan, 8 günde bir 132 basamak çıkıyor. 27 yıldır hafta bir gün saati kuran Unan, tarihi mekana gözü gibi bakıyor.

119 yaşındaki saat kulesi zamana meydan okuyor
1902 yılında yapılan saat kulesi görüntüsünün yanı sıra mekanik sistemi ile de dikkat çekiyor. Unan, tek bir mekanizma üzerinden 4 kadranın çalıştığına dikkat çekerek, “Saat kulesinde 4 saat olduğunu düşünenler var. Tek bir saat mekanizması üzerinden 4 kadran çalışıyor. Sistemi o ona göre yapmışlar. Şu anda kimse yapamaz zannetmiyorum. Ağaç iskelesi, terazi sisteminde bile aşınma yok. Yani çok güzel makine yapmışlar. Bunun terazisini oturtturmak bile zor. Yaklaşık üstünde 150 kilo yük var şu anda. Bu ağırlara rağmen saatin çarklarında aşınma yok” diye konuştu.

İşini zevkle yapıyor
Unan, saat kulesinin bakımını zevkle yaptığını belirterek, “Bazen sıkıldığım anlarda işi bırakıp saat kulesine çıkıyorum. En azından hem hava alıyorum, saatine bakıyorum. 1015 dakika geçiriyorum, dinleniyorum. Yani ne bileyim ruhsal açıdan dinlendiriyor. Saat kulesinin balkonuna çıkıp dışarıyı şöyle Tokat'ı seyretmek bile insana bir huzur veriyor” ifadelerini kullandı.

1915 yılında kuleye bir kat eklendi
Tokat'ta ilk göze çarpan tarihi eserlerden biri olan saat kulesi Behzat Camii yanında Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yılı şerefine yaptırıldı. 1902 yılında Tokat Belediye Başkanı Mütevellioğlu Enver Bey ve Mutasarrıf Bekir Paşa'nın öncülüğünde Tokatlılar tarafından 3 katlı olarak yaptırılan saat kulesi 1915 yılında bir kat daha eklenerek 33 metre yüksekliğe ulaştı.

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