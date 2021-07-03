Tokat'ta otomobil, çilek yüklü minibüse çarptı: 5 yaralı

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İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Niksar ilçesinde, otomobilin çilek yüklü minibüse arkadan çarptığı kazada, sürücüler dahil 5 kişi yaralandı. Kazada çilek kasaları, yola saçıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, D-100 yolunda, Niksar ilçesine bağlı Gürçeşme beldesi kavşağında meydana geldi. Erbaa ilçesinden aldığı çilekleri Ordu´ya götürdüğü öğrenilen Necati Yurdakul (69) yönetimindeki 52 DN 673 plakalı minibüse, Aslan Yıldırım'ın (49) kullandığı 34 DV5249 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile Mehmet Yıldırım, Kezban Yıldırım ve Salim Üretim yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazada minibüsten yola saçılan çilekler ve kasaları, Karayolları ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Niksar İbrahim UĞUR

2021-07-03 16:37:57



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