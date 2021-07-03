Tokat'ta yıldırım isabet eden caminin minaresi alev aldı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Karaöğnek Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle minarenin külah kısmı alev aldı.

Reşadiye ilçesine bağlı Cimitekke beldesinde bulunan Karaöğnek Camisi'nin minaresine akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte minarenin külah kısmı yanmaya başladı. Olayı fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi soncu yangın söndürülürken, minarenin külahında hasar oluştu. Minaredeki yangın anı çevredekilerce cep telefonu kamerası ile görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-07-03 19:01:17



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