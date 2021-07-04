Tokat'ta sağanak etkili oldu

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Fatih YIMAZ/TOKAT,(DHA)TOKAT'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde saat 09.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 15 dakika etkili olan yağışta birçok bölgede su birikintileri oluştu, göle dönen bazı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Tokat Belediyesi ekipleri su birikintileri sonrası oluşan kum ve taşları temizlemek için çalışma başlattı.

DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-07-04 11:11:56



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