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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta hamile kadınla bir çocuk kazada hayatını kaybetti

İHA

Tokat’ta hamile kadınla bir çocuk kazada hayatını kaybetti

Tokat'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hamile kadın ile bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Niksar kara yolu Kızılköy yakınlarında meydana geldi. Ferdi Y. (38) idaresindeki 60 ABD 205 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, hamile olduğu öğrenilen Esra Polat (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile birlikte 5 kişi ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Taha Niyazi Yaşar (8), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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