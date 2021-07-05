Otomobil bariyere çarptı: 8,5 aylık hamile Esra ve küçük Taha öldü

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta bariyere çarpan otomobildeki 8,5 aylık hamile Esra Polat (23) ile Taha Niyazi Yaşar (8) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, TokatNiksar kara yolu üzerinde meydana geldi. Tokat yönüne giden Ferdi Yaşar (38) yönetimindeki 60 ABD 205 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan ve 8,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Esra Polat olay yerinde, Taha Niyazi Yaşar ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Neşe Yeşersu (27), Arife Yaşar (31) ve Eren Yaşar (11) ambulanslarla kaldırıldıkları kentteki hastanelerde tedaviye alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-07-05 12:05:48



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