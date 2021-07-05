Otomobil bariyere çarptı: 8,5 aylık hamile Esra ve küçük Taha öldü (2)



İLK ÇOCUĞUNA HAMİLEYDİ

Kazada ölen hamile Esra Polat'ın tekstil işçisi olarak çalışan eşi Ümit Polat ile 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Erbaa'da yaşayan ve ilk çocuğuna hamile olan Esra Polat'ın eniştesi Ferdi Yaşar ve akrabaları ile Tokat Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisine kontrol ve doğum için gün almaya geldiği, karnındaki bebeğin cinsiyetinin ise erkek olduğu öğrenildi.

Tokat Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Esra Polat ve Taha Niyazi Yaşar'ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Cenazeler Erbaa ilçe merkezinde toprağa verilecek. Kazada yaralanan sürücü Ferdi Yaşar ile araçtaki Neşe Yeşersu, Arife Yaşar ve Eren Yaşar'ın tedavileri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-07-05 15:22:11



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