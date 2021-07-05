Tokat’ta çocuk gelişimi ve eğitimi zirvesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOGUSEM) tarafından “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Zirvesi” gerçekleştirildi.

Türkiye genelinden rekor sayıda bir katılımla yaklaşık 17 bin kayıtlı katılımcının yer aldığı zirve, 6 saat sürdü. Online olarak yapılan etkinliğin açılış konuşmasını Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin yaptı. Rektör Şahin, öğrencilerine yüksek düzeyde eğitim, ruh ve beden desteği sağlayan bir üniversite olduklarını ifade ederek, “Güler yüzlü bir üniversite olarak tüm öğrencilerimize hem eğitim hem de sosyal ve kültürel anlamda destek vermekteyiz. Salgın döneminde kendi sistemimiz üzerinden aksaklıklar olmadan tüm öğrencilerimizin eğitimlerini tamamladık ve mezun durumuna getirdik. Şuan yürütülmekte olan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Zirvesine desteklerini esirgemeyen başta Sertan Talas hocamız olmak üzere eğitim vermek üzere bizlere destek veren tüm konuşmacılara ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Şahin’in konuşmasının ardından “Çocuk Eğitimi ve Gelişimi Zirvesi” planlanan oturumlarla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.