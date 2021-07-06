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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

İHA

Tokat'ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Tokat'ta kavşaklarda yaşanan trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Tokat’ta, sürücü hatalarından kaynaklanan yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile görüntülendi. Tokat Adliye Sarayı yakınlarında otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu hafif ticari aracın Behzat deresine uçtuğu anlar kameralara yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı. TEDAŞ kavşağı ile Bekçioğlu Cami kavşağımda ise kırmızı ışık ihlali yapan otomobillerin çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Karşıyaka polis merkezi yakınlarında meydana gelen kazada park halindeki otomobil yokuşta geri kaçarak araçlara çarptı. Atatürk köprüsü kavşağında motosikletli kurye yolun karşısına geçmek isterken araca çarptı. Yeniyurt Mahallesinde önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüleri yere düşerek sürüklendi. Her iki kazada motosiklet sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yeniyurt Mahallesi kavşağında yeşil ışıkta hareket eden otomobile tırın arkadan çarparak ilerlediği anlar yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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