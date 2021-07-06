Karnındaki bebeği ile ölen genç kadının toprağa verildi

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Tokat'ta trafik kazasında karnındaki bebeği ile hayatını kaybeden genç kadın ile aynı araçta hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Niksar kara yolu Kızılköy üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Kazada 8 aylık hamile olan Esra Polat (23) ile aynı araçta bulunan Taha Niyazi Yaşar’ın (8) hayatını kaybetti. Polat ve Yaşan bugün Erbaa ilçesinde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Karnındaki bebeği ile hayatını kaybeden genç kadının cenazesi Eryaba köyünde kılınarak gözyaşları arasında toprağa verildi. 8 yaşında hayatını kaybeden Taha Niyazi Yaşar’ın cenaze namazı ise ilçe merkezinde kılındıktan sonda ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

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