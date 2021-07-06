Başı pencere parmaklığına sıkışan Kalhan'ı itfaiye kurtardı

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Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesinde başı pencere parmaklıklarına sıkışan Kalhan Şengül (4), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Zile ilçesi Nakkaş Mahallesi Cesur Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı evlerinin önünde oynayan Kalhan Şengül, pencere önündeyken başını parmaklıkların arasına sıkıştırdı. Şengül'ün yakınları itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Zile Belediyesi itfaiye ekipleri, parmaklıkların arasını açarak Kalhan'ı zarar görmeden kurtardı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

2021-07-06 15:47:14



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