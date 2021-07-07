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Saman yüklü kamyon yoldan çıktı: 1 yaralı

İHA

Saman yüklü kamyon yoldan çıktı: 1 yaralı

Tokat'ta saman yüklü kamyonun yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat Sivas kara yolu Kızıleniş mevkiinde meydana geldi. Yakup S. (32) idaresindeki 52 PC 999 plakalı saman yüklü kamyon yokuş aşağı yolda virajı alamayarak şarampole savruldu. Yoldan çıkarak şarampole düşen kamyondan çevreye saman balyaları saçıldı. Hafif şekilde yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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