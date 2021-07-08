Bataklığa gömülen inek için seferber oldular

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT´ın Erbaa ilçesinde, düştüğü bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince birleştirilen hortumlarla çekilerek kurtarıldı.

Olay, ilçe merkezindeki Erek Mahallesi'nde meydana geldi. Halis Tonbaş´a ait inek, otladığı sırada kum ocağının yanındaki bataklık alana girdi. İnek, kısa sürede bataklığa gömüldü. Tonbaş´ın ihbarıyla bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, bataklıkta mahsur kalan ineğin çevresini elleriyle kazdı. Hortumları birleştirip, halata dönüştüren itfaiyeciler, ineğe bağladı. Bir ucu da kum ocağının kepçesine bağlanan hortumlarla inek kurtarıldı. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-07-08 17:42:50



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