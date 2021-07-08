Tokat’ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Reşadiye D100 karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Reşadiye’den Koyulhisar istikametine seyir halinde olan Mahmut Öztürk (78) idaresindeki 34 VJ 5623 plakalı Renault Kango marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Sürüklenerek refüje çarparak duran aracın sürücüsü ile Kadriye Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Seyit Öztürk ile Nimet Öztürk sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.