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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi çarşıya yoğun ilgi

İHA

Tarihi çarşıya yoğun ilgi

Tokat’ta, tarihi Sulu Sokak Çarşısına yerli yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.
Tokat’ta 900 adımda 900 yıllık tarihi içerisinde barındıran Sulu Sokak Çarşısı bölgesinde restorasyon ve düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte turistlerin uğrak mekanı oldu. Çarşı esnafları ve vatandaşları ziyaret eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, turist kafileleri ile karşılaşarak sohbet etti. Başkan Eroğlu, tarihi mekana olan ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Anadolu’nun ilk Türk İslam Medresesinin yer aldığı, birçok caminin hanın ve sivil mimari eserin bulunduğu sokağımız da belediyemiz şehir müzesi de yer alıyor. Bütüncül anlayışla birbirine bağlamak için tarihi Sulu Sokak Meydanı projemizi hayata geçirdik ve şuanda turistler yoğun ilgi gösteriyor” dedi.
Başkan Eroğlu, yapılan çalışmalarla tarihi çarşının canlandırıldığını belirterek, “İnsanlarımızın dinlenip, fotoğraf çekineceği, tarihi eserleri temaşa edeceği bu meydan da; su fıskiyeleri, su havuzları ve kanalları yer alıyor. 14001500’lü yıllarda deve kervanları ile insanların ticaret yaptığını simgeleyen heykellerimiz hemen şehir müzemizin önünde yerini aldı. Yine 500 yıllık tarihi havuzumuzu da bu meydan da konuşlandırdık. Bu bölgemiz Tokat’ın turizmde cazibe merkezlerinden biri olmaya başladı. Bugün de bizler bölgeyi ziyaretimiz sırasında birçok yabancı turist kafileleriyle karşılaştık. Şehrimize hayranlıklarını ifade eden misafirlerimize teşekkür ederim. Sulu Sokak bölgesini ziyaret eden turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çekinerek, bölgenin ve Tokat’ın tanıtımına katkı sağlıyorlar. Bölge esnafımızda bölgede hareketliliğin başlamasından oldukça memnunlar. Bölgemizin Tokat’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Hz. Mevlana’nın da dediği gibi, Tokat’a Gitmek Gerek. Bu güzellikleri görmek için herkesi Tokat’ımıza bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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