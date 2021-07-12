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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayal’in “Hayali” gerçek oldu

İHA

Hayal’in “Hayali” gerçek oldu

İstanbul’da yaşayan 16 yaşındaki Hayal Karakuş, bağışlarla topladığı kitaplarla memleketinde bir okula kütüphane kurdu.
İstanbul’da yaşayan 16 yaşındaki özel bir lisede 11. sınıf öğrencisi olan Hayal Karakuş, en büyük hayalini gerçekleştirerek Tokat’ın Niksar ilçesinde Gazi Ahmet Okuluna 1500 adet kitabın bulunduğu kütüphane kurdu.
Üç yaşından itibaren kitap okumayı çok sevdiğini ve okumayı teşvik için bir okulda kütüphane kurmayı hayal ettiğini belirten Hayal Karakuş; “Benim hayalim herkesin özellikle çocukların kitap okuması yönünde. Hayal projesi adlı bir proje gerçekleştirdim ve memleketimizde bir okulda kütüphane kurmayı düşündüm. İstanbul’da çevremize duyurduk, kitap topluyoruz bağış yapmak ister misiniz şeklinde. 1500 adet kitabı topladık, sonra İstanbul’da bir dernek ile iletişime geçtik ve bize 3 Bin TL bağışta bulundular ve o bağışla da yine kitaplar aldık. Oluşturduğumuz kitaplıkta ortaokul öğrencilerine yönelik fantastik kitaplar, öyküler, fıkralar, kültürel ve bilimsel kitaplar var. Bu kitapları toplamak yaklaşık iki ayımı aldı” dedi.
“Avukat olmak istiyorum”
Ailemin desteğini her zaman yanımda hissediyorum diyen Karakuş; “Kitap okumaya yönelmemdeki en büyük etken ailem oldu. Çünkü annem yazar ve aynı zamanda yönetici editör. Babam ise ben küçükken hep uyumadan önce bana kitap okurdu. Annem bana hep kitap satın alırdı ve büyük bir kitap kolleksiyonum vardı, bu şekilde kitap okuma sevgim oluştu. Ben bu projeyi yaparken ailemden çok büyük destek gördüm. Bundan sonraki hedefim ise büyük amcamın Niksar’da kurduğu okulda ki kütüphaneyi daha da geliştirerek yeni kitaplar getireceğim. Ayrıca Londra’da ki Türk toplumunun çok olduğu bölgelerde ki halk kütüphanelerine Türkçe çocuk kitapları eklemeyi düşünüyorum. Okumak kültür veriyor ve kültürlü olmak bu dünya da başarıyı getiren en önemli etkendir. Gelecekle ilgili planlarım arasında Avukat mesleği bulunuyor. İnşallah avukat olmak istiyorum. Özellikle insan hakları avukatı olmak istiyorum ve bence eğitim insan hakları için çok önemli” diye konuştu.
“Kızımızla gurur duyuyoruz”
Kızıyla gurur duyduğunu belirten baba Gökhan Karakuş ise; “Biz eşimle Özlem Alkan Karakuş ile birlikte kızımızın dünyayı daha rahat ve farklı görmesi için önemsedik ve bu yönde çalıştık. Biz bilim ve bilgiye önem veren insanlarız. Kızım Hayal ile ne kadar gurur duysam azdır. Hayal’in bu başarısı kendi başarısıdır, ben sadece ona yardımcı oluyorum, adeta onun asistanıyım. Kızımın yapacağı he çalışmada annesi ve babası olarak desteğimiz devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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