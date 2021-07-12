Kurban Bayramına yetiştirmek için gece gündüz çalışıyorlar

Tokat’ın Turhal ilçesinde hayvan pazarı bölgesinde yol yapım ve asfalt çalışması gece gündüz devam ediyor.

Turhal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çevlikler Mahallesi hayvan pazarı yolundaki çalışma başlattı. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Kurban Bayram öncesinde yolun tamamlanarak trafiğe açılması için yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Bekler, vatandaşların kurban ibadetini daha rahat yerine getirebilmesi için çalıştıklarını belirterek, “Yaklaşık bir hafta önce zeminini hazırlamaya başladığımız hayvan pazarı yolumuzun bu sabah itibariyle sathi kaplamasını yapmaya başladık. Turhal Belediyesi araç makine ikmal parkuruna yeni kazandırdığımız kombi aracımız günlük 4 ile 5 bin metre mesafede tek seferde 700 metre sathi kaplama özelliğine sahip. Bu aracımızı Turhal’ımıza yeni kazandırdık ve sadece bölgede Turhal Belediyemizde mevcut. Hayvan pazarı yolumuzda önce zemin düzenleme çalışması gerçekleştiren ekiplerimiz en kısa sürede yol çalışmalarını tamamlayarak bayram öncesinde vatandaşlarımızın hizmetine açacaklar. Ekiplerimiz gece gündüz demeden durmaksızın bölgede çalışmalarına devam ediyorlar.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.