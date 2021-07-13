Behzat Bulvarı cazibe merkezi olacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Behzat Bulvarı’nın yeni cazibe merkezlerinden biri olacağını söyledi.

Tokat Belediyesi ekipleri Behzat Bulvarında korkuluk, led aydınlatma, seyir balkonları, yürüyüş yolları ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ruh ve Sinir Hastalıkları ile Kemer Köprü Mahallesi arasında kalan bölgede yapılan çalışmaları ekibi ile birlikte yerinde inceledi. Behzat Bulvarı’nın yeni cazibe merkezlerinden biri olacağını belirten Başkan Eroğlu, “Behzat Bulvarımızda ilk dönemimizde belirli aralıklarla güzel çalışmalara imza atmıştık. Çekenli İş Merkezi’nden başlayarak Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanemizin olduğu alana kadar korkuluk ve ışıklandırma çalışmalarımızı tamamlamıştık. Aynı şekilde Kemer Köprü mevkiinden başlayarak Yeşilırmak’a kadar ırmak içerisinde düzenleme yapmış ve ırmak içerisinde yeşillendirme yaparak, görsel olarak da takdir edilen güzelliklere imza atmıştık. Şuanda ise kalan kısımlarla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Perakende Mahallesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden Kemer Köprü mevkiine kadar olan kısımda öncelikle ırmak içerisindeki suyun düzenli akması için çalışmamızı tamamladık. Korkuluk çalışmalarımızı ise sürdürüyoruz. Aynı şekilde dekoratif led ışıklandırmaları yapacağız. Her 20 metrede bir seyir terasları yapıyoruz. Bankları olan dinlenme alanlarını şuanda yapıyoruz. Kaldırımlarımızı yeniliyoruz. Kaldırımlarımızın geniş olduğu alanlarda dekoratif yeşil alanlar oluşturacağız ve insanlarımızın sporlarını yapabilmeleri için yürüyüş yollarını hazırlıyoruz. Bu çalışmalarımızı çok kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

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