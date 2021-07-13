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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta, "15 Temmuz Destanı" paneli

İHA

Tokat’ta, "15 Temmuz Destanı" paneli

Tokat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri “Türk ve Dünya Tarihinde Dönüm Noktası: 15 Temmuz Destanı” başlıklı panel ile başladı.
15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelin açılış konuşmasını Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin yaptı. 15 Temmuz’un bir zafer olduğunu belirten Rektör Şahin, "Türk Milleti’nin bölücülere, hainlere, FETÖ’cülere, darbecilere karşı verdiği bir cevaptır. Dünya alem şunu bilmelidirler ki biz bu nefesi alıp verdiğimiz müddetçe başta FETÖ’cüler olmak üzere bölücüler ve ahlaksızlara karşı asla geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi halkımızın yazmış olduğu destanı ve onların başkomutanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihe düştüğü notu hatırlayacağız ve hatırlatacağız. Bir çağırısı ile milyonlar sokaklara dökülmüş ve tankların önüne yatarak demirin önündeki etin gücünü göstermişlerdir. İnşallah böyle alçakça girişimlerle bir daha karşılaşmayız” dedi.
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise çevrimiçi olarak katılım sağladığı panelde, 5 yıl önce Türkiye’nin dünya tarihinin en büyük ihanetlerinden biriyle karşılaştığını, dünya demokrasi tarihine bir destan yazdığını kaydetti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alparslan Demir’in konuşmasının ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise 15 Temmuz darbe girişimini sosyolojik açıdan anlattı. Karakaş, “Sosyolojik açıdan birinci olarak, FETÖ/kanunsuz şiddetin sahipleri, ikinci olarak Bağdat Caddesinde tankları alkışlayanlar, market ve ATM kuyrukları ve son olarak sivil halkın direnişini sayabiliriz. 15 Temmuz da halkın direncini arttıran olaylar da olmuştur. Bunların başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı, direnişi güçlendirmiştir. Direnişin aktörleri olarak Sivil Halk, Polis, Meclis/Siyasiler, Yargı, Medya, TSK içerisinde bir grup asker, imamlar yer almıştır. Yine 15 Temmuz gecesi millet faktörü çok önemlidir. Korkak denilen ve aşağılanan halk tankın, tüfeğin, helikopterin ve uçağın karşısına gövdeleri ve çıplak elleriyle çıktı. Hedef dışına sapmadan sivil direnişin destanını yazdı. Öldürme, cam çerçeve kırma ve yağmalama yoktu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, sadece Ak Parti tabanını değil, çok daha geniş toplum kesimlerini etkileyebilmiştir. Oluşan direniş ruhu; cesareti, aklı, duyguyu ve iradeyi bünyesinde cisimleştiren bir duruşu ve davranışı ifade etmekteydi. Bu yeni bir “direnme sosyolojisiydi” diye konuştu.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kubilay Özyer’in moderatörlüğünü yaptığı panele Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alparslan Demir ve çevrimiçi ortamda Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu konuşmacı olarak katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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