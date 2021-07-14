Egzoz sesi tartışmasında vurulan Burak hayatını kaybetti (2)

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TUTUKLANDI

Erbaa'da tartıştığı Burak Ölmez´i tabancayla öldüren Samet Yaylacı savcılıktaki ifadesinde egzoz sesi yüzünden kavga ettiklerini, bu sırada tabancayla ateş ettiğini söyledi. Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen Yaylacı tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-07-14 17:44:51



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