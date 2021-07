Tokat’ta, vatandaşlar meydanları doldurdu

Tokat’ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 5. yıl dönümü dolayısı ile Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa seslenişinin ardından konuşmalar yapıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, milletleri millet yapan tarihi dönemler olduğunu belirterek, “Biz aziz bir milletin ve bir o kadar kutlu tarihin olan bir neslin evlatlarıyız. Şöyle bir tarihimize baktığımızda bu aziz Türk millet tarihin her döneminde ülkesi için, vatanı için canını feda edercesine vatanına, toprağına ve bayrağına sahip çıkmıştır. 15 Temmuz'da tarihi bir andı” dedi.

Milletvekillerinin konuşmasının ardından kürsüye gelen Tokat Valisi Ozan Balcı ise 15 Temmuz şanlı direnişinde devleti, milletinin bağımsızlığı, bayrağı, ezanı için şehit olanları rahmetle andığını belirterek, “Genç yaşta vatan toprağı için ve milli birlik beraberlik için şehit, gazi oldular. Bu gerçekten büyük bir fedakarlık örneği. Onların önünde saygıyla eğiliyorum. Ailelerine de şunu söylemek istiyorum. Devlet, millet olarak sizlere her zaman müteşekkiriz. Her zaman şükran borçluyuz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından atletizm ekibinin Gaziosmanpaşa Stadyumundan koşarak getirdiği sancak, Vali Dr. Ozan Balcı‘ya teslim edildi. Program İl Milli Eğitim Müdürlüğü müzik öğretmenlerinin ‘Tek Yürek’ müzik dinletisi ile devam etti.

