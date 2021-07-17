Kazada yola saçılan domatesleri polis topladı

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde takla atan kamyonetten yola saçılan domatesleri polis memurları topladı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçe yakınlarındaki D-100 karayolu Karanlıkdere mevkisinde meydana geldi. Erbaa´dan Tokat´a gittiği belirtilen Celal Yıldırım yönetimindeki 60 BA 020 plakalı kamyonet lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada sürücü Yıldırdım hafif yaralanırken, kamyonetin kasasında yüklü domatesler yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Yıldırım, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yola saçılan domatesler ise polis memurları tarafından toplandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-07-17 14:49:33



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