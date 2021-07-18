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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta namazgah kültürü yeniden hayat buldu

İHA

Tokat’ta namazgah kültürü yeniden hayat buldu

Tokat’ta, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki namazgah kültürü yeniden hayat buldu.
Tokat'ta Şeyhi Şirvani mezarlığında zamanla yok olan namazgah ve musalla geleneksel yöntemler ve yapı malzemeleri ile yeniden inşa edildi. Yaklaşık 4,5 ayda yapımı tamamlanan Namazgâh vatandaşın hizmetine açıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, namazgâhın Fatih Sultan Mehmet Han’ın Kosova Prizren’de ve Çanakkale’de yaptırmış olduğu Namazgâhların mimarisine bağlı olarak yapıldığını kaydetti. Namazgâhın Selçuklu ve Osmanlı geleneği olduğuna dikkat çeken Başkan Eroğlu, “Adeta bir açık hava mescidi gibi, yine özellikle büyük alimlerin ve büyük mezarlıkların hemen yanında yapılan bu namazgâhlar; hem namaz kılınmaya, hem cenaze namazlarının icrası için, özellikle mezarlık ziyaretlerinde Kur’anı Kerim mukabelelerinin okunması için kullanılıyor. Ayrıca Osmanlı dönemlerinde ise asker savaşa gitmeden önce bu Namazgâhlarda namaz kılar ve öyle giderlermiş. Bizler de bu güzelliği Tokat’ımızda ortaya çıkarttık. Daha önce Şeyhi Şirvani bölgesinde namazgâh varmış ancak zamanla bu namazgâh alanı kaybolmuş. Bizler de tekrar ortaya çıkarttık. Mimarisi ile kullanılan malzemeler ile ve konumu itibariyle Şeyhi Şirvani Mezarlığımıza ayrı bir güzellik katmış oldu. Bu güzel hizmetin Tokat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen, gecegündüz çalışan ustalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Eroğlu, aynı namazgâhın bir benzerinin de Erenler Mezarlığı bölgesine inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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