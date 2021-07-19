Tehlikeli serinlik

Tokat’ta sıcaklardan bunalan gençler sulama kanalına girerek serinledi.

Tokat’ta termometrelerin 42 dereceyi göstermesi sonucu sıcak havadan etkilenenler serinlemenin yollarını aradı. Tokat Devlet Hastanesi arka tarafında bulunan sulama kanalına giren gençler tehlikeye aldırış etmedi. Akıntının fazla olduğu ve yaklaşık 2 metre derinliğindeki suya korkusuzca giren gençlerin o anları kameralara yansıdı. Ayrıca sulama kanalının yan tarafında bulunan yapay şelalenin altına giren gençler doyasıya eğlendi. Sulama kanalına giren gençlerden Devran Göçene, “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok. Serinlemek için tek çaremiz bu. Tehlike doğuştan var, hayat bize zaten tehlikeyi öğretmiş" dedi.

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