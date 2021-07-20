Tokat'ta acemi kasaplar kendilerini yaraladı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayanlar, hastanelere akın etti.
Kentte bayram namazı sonrası kurban kesim telaşı yaşandı. Kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışanlar ile kasaplara yardımcı olanlar bazı kişiler yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ve yakınlarının yardımı ile kentteki hastanelerin acil servislerine gitti. Burada müdahale eden yaralılar, taburcu edildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-07-20 10:38:04
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