Husumetli aileler arasında 'kız alıp- verme' kavgası: 9 yaralı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Turhal ilçesinde, daha önceden aralarında kız alıpverme meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Turhal ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede yaşayan Gecgel ve Sadıç soy isimli aileler arasında daha önceden kız alıpverme meselesi yüzünden devam eden husumet nedeniyle kavga çıktı. Sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı kavgada her iki aileden toplam 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ise yaralılardan 7'si Tokat'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-07-22 00:38:53
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