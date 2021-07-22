Husumetli aileler arasında 'kız alıp- verme' kavgası: 9 yaralı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Turhal ilçesinde, daha önceden aralarında kız alıpverme meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Turhal ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede yaşayan Gecgel ve Sadıç soy isimli aileler arasında daha önceden kız alıpverme meselesi yüzünden devam eden husumet nedeniyle kavga çıktı. Sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı kavgada her iki aileden toplam 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ise yaralılardan 7'si Tokat'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-07-22 00:38:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.