Reşadiye’de doğalgaz sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Reşadiye’de doğalgaz sevinci

İHA

Reşadiye’de doğalgaz sevinci

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde ev ve iş yerlerine doğalgaz verilmeye başlandı.
Reşadiye ilçesinde milletvekillileri, belediye başkanları, partililer ve vatandaşların katılımı ile tören yapıldı. Konuşmaların ardından doğalgaz meşalesi yakılarak Kurban Bayramı'nda ilçeye doğalgaz verildi. Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, 7 yıldan beri hasretle beklenilen doğalgaz serüveninin sona erdiğini belirterek, "İlk abonemizin açılışını sayın vekillerimiz, il başkanımızla birlikte yaptık. Bu süreç içerisinde emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Şu anda 400’e yakın abonelik yapıldı. Evlerine bağlantılar yapılacak. Akabinde diğer vatandaşlarımızın da bir an evvel serüvenini tamamlayarak abonelerini kışa gelmeden olmalarını tavsiye ediyoruz. Reşadiye’mizde kömürden, odundan kurtularak doğalgaz gibi bir nimete kavuşmuş oldular. Milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.
Başkan Yılmaz, doğalgazın ilçeye kazandırılması sürecini dile getirerek, "Reşadiye’mizin doğalgaz serüveni, Sayın Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz 2014 yılında Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting konuşmasında Reşadiye AK Parti Gençlik Kolları'ndaki gençlerimizin kule yaparak açtıkları pankartta 'Reşadiye’ye doğalgaz istiyoruz' yazısına kayıtsız kalmamış ve doğalgaz sözü vermişti. Bundan sonraki başlayan süreçte ilçemizde 4 bin 300 elektrik abonesinin yüzde 60’ı olan 2 bin 600 kişi adına katılım payı yatırıldı. İhaleyi alan firma 72 kilometrelik hattı tamamladı" diye konuştu.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da Reşadiye’nin tarihi günlerinden birini yaşadığını belirterek, “Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Hem Kurban Bayramı’nı yaşıyor hem de çifte bayram yaşıyor. Zira biraz önce yıllardan beri Reşadiye’nin bir hayali olan doğa gaza kavuşuldu. Doğalgazın ilk yakma törenini hep birlikte gerçekleştirdik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Husumetli aileler arasında 'kız alıp- verme' kavgası: 9 yaralı
YEREL HABERLER Husumetli aileler arasında 'kız alıp- verme' kavgası: ...
Tokat’ta silahlı kavga: 9 yaralı
YEREL HABERLER Tokat’ta silahlı kavga: 9 yaralı
Kendi traktörünü yaptı, hedefinde kepçe var
YEREL HABERLER Kendi traktörünü yaptı, hedefinde kepçe var
Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kurban kesmek için akın ettiler, uzun araç kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER Kurban kesmek için akın ettiler, uzun araç kuyrukları ...
Tokat'ta acemi kasaplar kendilerini yaraladı
YEREL HABERLER Tokat'ta acemi kasaplar kendilerini yaraladı
Acemi kasaplar hastanelik oldu
YEREL HABERLER Acemi kasaplar hastanelik oldu