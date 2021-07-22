Tokat'ta seyir halindeki otomobil yandı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Topçubağı Mahallesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında Kamil Taşkesen yönetimindeki 60 NK 796 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Otomobili park eden Taşkesen, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangın anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-07-22 16:38:12



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