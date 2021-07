Atıl durumdaki araziyi ekilebilir hale getirdi, 2 milyon lira kazanç bekliyor

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde atıl durumda bulunan arazide ‘Burada bir şey olmaz’ diyenlere inat ekim yapan çiftçi, 2 milyon liralık kazanç bekliyor.

Başçiftlik ilçesine bağlı Erikbelen köyünde atıl durumda olan arazileri çiftçi Ender Aynalı (48) arsa sahiplerinden izin alarak ekim yaptı. Aynalı, iki kardeşi, ailesi, dokuz çalışanı ile ekilemeyen, "bir şey bitmez" denen 100 dönüm araziyi ekilebilir hale getirdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 50’sini ektiği araziden ciddi kazanç sağlayan Aynalı, bu yıl arazinin tamamında ekim yaptı. Atıl durumdaki araziyi adeta bir çiftlik haline getiren Aynalı, 22 çeşit ürün elde etti. 100 dönüme yakın tarlada sebze ektiğini belirten Aynalı, “Yaklaşık 200 traktör, yani 800 ton civarında organik hayvan gübresi kullandım. Şu anda da verim en üst seviyede. Domatesle beraber biber, bunlar hep üçer dörder çeşit. Bunlarla beraber 22 kalem sebze yetiştiriyorum. Fasulyesi, patlıcanı, kavunu, karpuzu, patates, lahana, pırasa yani olmadık sebze yok” dedi.



“Burada bir şey olmaz” diyenlere inat ekim yaptı

Aynalı, kendisine ‘burada bir şey olmaz’ şeklinde uyarıda bulunanlara kulak asmadığını ifade ederek, “Burası atıl bir yerdi, çevre köylerden burada hiçbir şey olmayacağını defalarca izah ettiler. Ama ben burayı hayvan gübresi ile iyi bir işleme, damlama sulamayla birlikte bu hale getirdim. Yani Erikbelen Ayazma çiftliği haline getirdim. Burası bir çiftlik oldu artık. Bana burada hiçbir şey yetişmez diyenlere de şunu söylemek istiyorum. Yanıldıklarını gördüler, burada bir şey yetişmez diyen arkadaşlar geldiler gördüler, dedikleri gibi çıkmadı ve şaşırdılar. Olay emek olduktan sonra her şey oluyor. Niksar’ın yanı sıra çevredeki ilçelerin semt pazarlarına çıkıyorum. Satışlarımızı pazarlarda kendimiz yapıyoruz, şu an için toptan satış yapmayı düşünmüyorum. Çocuklarımla birlikte pazara çıkıyoruz ailemizde dokuz kişi çalışıyor, bu şekilde iyi oluyor bizim için” diye konuştu.



Bin ton sebze üretmeyi hedefliyor

Dönüme ortalama 10 ila 15 ton ürün aldığını belirten Aynalı, “100 dönüm yerden yaklaşık bin ton sebze almayı hedefliyorum. Geçen yıl acemilikten dolayı 50 dönüm civarına daha az ekmiştim yaklaşık 650 Bin TL kazanç elde ettim. Bu sene 100 dönüme ektim, ustalık oynuyorum ve topraktan her şey fışkırdı. Rabbim izin ederse ikiye üçe katlayacağız ve yaklaşık 2 milyon TL civarında bir kazanç elde edeceğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Çiftçilere bol kazanç için kaliteli ekim yapmaları ve damla sulama sistemini öneren Aynalı sözlerini şöyle tamamladı:

“Buradan diğer çiftçilere de şunu söylemek istiyorum. Mutlaka araştırsınlar, araştırma kimlikleri büyük olsun. Ben burada 100 dönümün tamamını damlama sulama sistemiyle yapıyorum. Yaklaşık 90 km damlama sulama borusu döşedim. Yıllık boru yani sebzede meyvede mısırda damlama sulama sistemini kullanırlarsa verimi ikiye katlayacaklarına inanıyorum.”

