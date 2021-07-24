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Mustafa Sarıgül: Göçmenler konusunda tedbir almalıyız

DHA

Mustafa Sarıgül: Göçmenler konusunda tedbir almalıyız


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin göçmen sorunu yaşadığını belirterek, "Afganistan'dan gelen göçmenler konusunda tedbir almak durumundayız" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, temaslarda bulunmak için Tokat'ta geldi. Kentteki bir otelde partisinin il teşkilatıyla bir araya gelen Sarıgül, basın mensuplarına ülke gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye'deki önemli konulardan birinin göçmen sorunu olduğunu belirten Sarıgül, "Ankara'daki bütün siyasi partiler, parlamentoda grubu bulunan ve bulunmayan bütün siyasi partiler, mutlaka Afganistan'dan gelen göçmenler konusunda tedbir almak durumundayız. Şüphesiz ki zor durumda olan, ülkesinde yaşama şansı kalmayan kişilere yardım etmek, öncelikle bir insanlık vazifesidir ama bu mesele ekonomik, hukuki. Uluslararası düzenlemeler yapılmadan, göçmen politikası belirlenmeden, bir sorunla daha karşı karşıya kalamayız. Hatırlayın, yıllar önce yanlış söylemiyorsam Artova'ya göçmenler geldi. Kenan Paşa döneminde Afganistan'dan oralara yerleşti. Şu anda 3-4 milyon daha Afgan göçmeninin buraya gelmesi söz konusu. İnanın ki, çok önemli sıkıntılarla beraber karşı karşıya kalırız. Bir ülkenin kendi insanlarının yardıma ihtiyacı var. 10 binlerce Suriyeli geldi ama onların geliş şartları çok başkaydı. Şimdi de Afganlı mültecilerin hayatımıza ortak olmaları isteniyor. Bütün partiler bir araya gelip, bunu uluslararası alana taşıyıp mutlaka çözüm bulmak durumundayız" diye konuştu.
'AŞILARIMIZI BİR AN ÖNCE YAPMAMIZ LAZIM'
Koronavirüse karşı vatandaşların dikkatli olmalarını isteyen Sarıgül, "Pandemi koşullarıyla ilgili duyduğumuz, hocalarımızdan aldığımız haberler çok hoş değil. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Aşılarımızı bir an önce yapmamız lazım, İkinci tur aşıları yapmamız lazım. Birinci tur aşıların biraz geç kaldığını ifade etmek istiyorum. Tekrar bir kapanmayla karşı karşıya kalırsak buna esnaflarımız asla dayanamaz. Bir kez daha Tokat'tan Ankara'ya, iktidara şöyle seslenmek istiyorum. Pandemi koşulları münasebetiyle kesilen kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi lazım. Evet pandemi kısıtlamaları açıldı ama esnafımızın 1,5 yıldan beri yaşadıkları çok ciddi sıkıntılar var. Esnafımızın kısa çalışma ödeneğinin hiç olmazsa 1 sene daha devam etmesi lazım. Çiftçilerimizin önemli borçları var. Çiftçilerimizin borçlarının 2 yıllık süre içinde mutlaka ertelenmesi lazım" dedi. DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-07-24 16:20:26

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